Киев готовится к чрезвычайному положению из-за агрессии РФ — Кличко

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Возможное нападение России, армия которой сосредоточена у границ Украины, прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, столица Украины готовится на случай военной агрессии со стороны Москвы и рассчитывает на помощь Запада.

В моем родном городе — Киеве, мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я, как мэр, организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по комплектованию и подготовке резервистов, — заявил Кличко в интервью немецкому изданию Bild.

Он добавил, что сейчас по всей Украине готовятся к возможному вторжению российского войска по приказу президента страны-оккупанта Владимира Путина, как это было в 2014 году.

Как солдат я когда-то поклялся защищать страну, а теперь готов воевать за Родину, — подчеркнул политик.

Кличко также призвал Берлин понять всю серьезность ситуации, поскольку Путин собрал у украинских границ более 100 тыс. солдат РФ.

Мэр Киева напомнил, что в 2014 году почти все международные наблюдатели сочли невозможными тогдашние действия Кремля против Украины. Кличко не верит в то, что Германия могла заблокировать решение НАТО о поставке оборонительного оружия Украине.

Новое федеральное правительство должно понять, что помощь никогда не была столь важна для нашей страны. Украина в центре Европы! На границе с несколькими странами ЕС… Мы европейская страна, как никогда нуждающаяся в европейской поддержке!, — отметил мэр.



Вместе с тем, Кличко добавил, что Украина стремится к миру, а не хочет войны, а народ не позволит России вернуть страну в советскую империю.

Напомним, в Брюсселе состоялось заседание Совета министров Европейского Союза по иностранным делам, среди главных тем которого было реагирование на действия России у границ Украины.