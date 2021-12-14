Украина и Швеция заключили оборонное соглашение

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Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между правительствами Украины и Королевства Швеции подписали главы Минобороны двух стран Петер Хултквист и Алексей Резников, ныне находящийся с официальным визитом в Стокгольме.

У нас был двусторонний разговор о ситуации с безопасностью в нашем районе и развитии безопасности вокруг нас. Сегодня мы также подписали соглашение между Украиной и Швецией об обороне и о том, как нам следует развивать оборонное сотрудничество между двумя странами в будущем, — заявил Хултквист на брифинге по итогам встречи.

Резников в свою очередь отметил, что речь идет о соглашении на уровне правительств двух государств.

Важной составляющей является интенсификация военно-политического диалога, демонстрация нашей позиции на самом высоком политическом уровне, и наша сегодняшняя встреча и уже подписанное обновленное соглашение — красноречивое тому свидетельство, — отметил глава украинского оборонного ведомства, сообщает пресс-служба Минобороны.



Резников напомнил, что 20 лет назад Киев и Стокгольм заключили протокол, а теперь взамен ему страны подписали новый мощный документ. Глава Минобороны Украины отметил заинтересованность в продолжении подготовки украинских военнослужащих в шведском Международном центре (SWEDINT) и Центре обезвреживания взрывоопасных предметов и разминирования (SWEDEC). Хултквист также подтвердил последовательную политическую и дипломатическую поддержку Украины со стороны Швеции.

Напомним, ранее Резников в интервью Financial Times заявил, что Украина будет стремиться покупать оружие посредством двусторонних соглашений с союзниками, включая США, Великобританию, Литву и Францию.