ТЭС и ТЭЦ Кабмин готовит к переводу на газ из-за нехватки угля

ТЭС и ТЭЦ могут перевести на газ из-за нехватки угля. Фото: istock

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Дефицит угля может заставить Кабинет министров перевести теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали на работу со 100% использованием газа.

Такой сценарий прорабатывается из-за критически низких запасов угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Беларуси. Об этом говорится в проекте постановления, передает «Экономическая правда».

Согласно документу, проработать вопросы должны Министерство энергетики, Нацкомиссии по тарифам, «Укрэнерго» и НАК «Нафтогаз». По какой цене Нафтогаз могут обязать поставлять топливо на электростанции — пока неизвестно

Напомним, ранее мы сообщали, что цена на газ в Европе превысила 1 тыс. 400 долл./тыс. куб. м, что является максимальным показателем с начала октября. Тогда цена слетала почти до немыслимых 2 тыс. дол. за тысячу кубов.

Источник: Экономическая правда