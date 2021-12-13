Достаточно ли угля на украинских ТЭС – данные Минэнерго. Фото: UNSPLASH

https://racurs.ua/n164362-dostatochno-li-uglya-na-ukrainskih-tes-dannye-minenergo.html

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Уголь в Украине стал дефицитным продуктом. По состоянию на 13 декабря ни на одной теплоэлектростанции нет минимального объема угля.

То есть ни одна из украинских ТЭС не соблюдает лицензионные условия работы. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Суточные расходы угля превышают поставки на половине ТЭС: Славянской, Углегорской (государственной «Центрэнерго»), Трипольской («Центрэнерго»), Змиевской («Центрэнерго»), Бурштынской (ДТЭК Рината Ахметова) и Луганской (ДТЭК) теплоэлектростанциях.

По данным «Укрэнерго», в результате дефицита угля не работают 19 энергоблоков ТЭС.

Напомним, что в Украине наблюдается дефицит угля, топливо импортируется из Польши, США, Колумбии и Австралии. Запасы угля на складах украинских ТЭС на 8 декабря составляют 415 тыс. тонн. Это в два раза меньше гарантированных запасов угля, которые должны находиться на ТЭС на эту дату.

Ограничив экспорт электроэнергии, Украина могла бы сэкономить уголь, который понадобится в январе-феврале 2022 года. В то же время в декабре Украина наоборот начала наращивать экспорт электроэнергии.