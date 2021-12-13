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Ракурс
Чи достатньо вугілля на українських ТЕС – дані Міненерго. Фото: UNSPLASH

Чи достатньо вугілля на українських ТЕС — дані Міненерго

13 гру 2021, 17:02
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Вугілля в Україні стало дефіцитним продуктом. Станом на 13 грудня на жодній теплоелектростанції не має мінімального обсягу вугілля.

Тобто жодна з українських ТЕС не дотримується ліцензійних умов роботи. Про це свідчать дані Міністерства енергетики.

Добові витрати вугілля перевищують постачання на половині ТЕС: Слов’янській, Вуглегірській (державної «Центренерго»), Трипільській («Центренерго»), Зміївській («Центренерго»), Бурштинській (ДТЕК Ріната Ахметова) та Луганській (ДТЕК) теплоелектростанціях.

За даними «Укренерго», внаслідок дефіциту вугілля не працюють 19 енергоблоків ТЕС.

Нагадаємо, що в Україні спостерігається дефіцит вугілля, паливо імпортується із Польщі, США, Колумбії та Австралії. Запаси вугілля на складах українських ТЕС на 8 грудня становлять 415 тис. тонн. Це більш як в два рази менше гарантованих запасів вугілля, які повинні знаходитись на ТЕС на цю дату.


Обмеживши експорт електроенергії, Україна могла б заощадити вугілля, яке знадобиться в січні-лютому 2022 року. Водночас в грудні Україна навпаки почала нарощувати експорт електроенергії.

Джерело: Ракурс


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