Чи достатньо вугілля на українських ТЕС – дані Міненерго. Фото: UNSPLASH

https://racurs.ua/ua/n164362-chy-dostatno-vugillya-na-ukrayinskyh-tes-dani-minenergo.html

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Вугілля в Україні стало дефіцитним продуктом. Станом на 13 грудня на жодній теплоелектростанції не має мінімального обсягу вугілля.

Тобто жодна з українських ТЕС не дотримується ліцензійних умов роботи. Про це свідчать дані Міністерства енергетики.

Добові витрати вугілля перевищують постачання на половині ТЕС: Слов’янській, Вуглегірській (державної «Центренерго»), Трипільській («Центренерго»), Зміївській («Центренерго»), Бурштинській (ДТЕК Ріната Ахметова) та Луганській (ДТЕК) теплоелектростанціях.

За даними «Укренерго», внаслідок дефіциту вугілля не працюють 19 енергоблоків ТЕС.

Нагадаємо, що в Україні спостерігається дефіцит вугілля, паливо імпортується із Польщі, США, Колумбії та Австралії. Запаси вугілля на складах українських ТЕС на 8 грудня становлять 415 тис. тонн. Це більш як в два рази менше гарантованих запасів вугілля, які повинні знаходитись на ТЕС на цю дату.

Обмеживши експорт електроенергії, Україна могла б заощадити вугілля, яке знадобиться в січні-лютому 2022 року. Водночас в грудні Україна навпаки почала нарощувати експорт електроенергії.