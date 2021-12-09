Дефіцитне вугілля ДТЕК Ахметова спалює для експорту електроенергії. Фото: Вікіпедія

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Експорт електроенергії з України в Європу зріс на 25,4% в перший тиждень грудня. Він становив 62,7 млн кВт-г або 30 тис. тонн вугілля.

Монополія на експорт електроенергії в ЄС — у компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Мотивація ДТЕК спалювати дефіцитне вугілля для виробництва електроенергії на експорт в ЄС — це в кілька разів вищі європейські ціни, повідомляє «Монополіст».

В Україні спостерігається дефіцит вугілля, паливо імпортується із Польщі, США, Колумбії та Австралії. Запаси вугілля на складах українських ТЕС на 8 грудня становлять 415 тис. тонн. Це більш як в два рази менше гарантованих запасів вугілля, які повинні знаходитись на ТЕС на цю дату. Через дефіцит не працює 20 блоків ТЕС.

Обмеживши експорт електроенергії, Україна могла б заощадити вугілля, яке знадобиться в січні-лютому 2022 року. Водночас в грудні Україна навпаки почала нарощувати експорт електроенергії.

Основний напрямок експорту електроенергії з України в ЄС — Бурштинський енергоострів. Це територія від'єднана від енергосистеми України, але синхронізована з європейською.

В січні-листопаді 2021 року з України було експортовано до Європи 3 млн МВт-г електроенергії. З них майже половина обсягів була поставлена в Угорщину — 1,4 млн МВт-г. В цій країні найвища вартість електроенергії серед усіх країн-сусідок України. В Польщу було поставлено 777 тис. МВт-г електроенергії з України.

На графіку видно, що в березні обсяги експорту електроенергії з України різко зросли з нуля до 504 тис. МВт-г. Далі протягом року обсяги експорту поступово зменшувалися.

Однак восени, коли вже було зрозуміло що Україну взимку чекатиме гострий дефіцит вугілля, ДТЕК продовжив поставляти в ЄС: у вересні — 272 тис. МВт-год, у жовтні — 244 тис. МВт-год та в листопаді — 130 тис. МВт-год.

Джерело: «Монополіст»