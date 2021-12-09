Дефицитный уголь ДТЭК Ахметова сжигает для экспорта электроэнергии. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n164182-deficitnyy-ugol-dtek-ahmetova-sjigaet-dlya-eksporta-elektroenergii.html

Ракурс

Экспорт электроэнергии из Украины в Европу вырос на 25,4% в первую неделю декабря. Он составил 62,7 млн. кВт-ч или 30 тыс. тонн угля.

Монополия на экспорт электроэнергии в ЕС — в компании ДТЭК Рината Ахметова. Мотивация ДТЭК сжигать дефицитный уголь для производства электроэнергии на экспорт в ЕС — это в несколько раз выше европейские цены, сообщает «Монополист».

В Украине наблюдается дефицит угля, топливо импортируется из Польши, США, Колумбии и Австралии. Запасы угля на складах украинских ТЭС на 8 декабря составляют 415 тыс. тонн. Это в два раза меньше гарантированных запасов угля, которые должны находиться на ТЭС на эту дату. Из-за дефицита не работает 20 блоков ТЭС.

Ограничив экспорт электроэнергии, Украина могла бы сэкономить уголь, который понадобится в январе-феврале 2022 года. В то же время в декабре Украина наоборот начала наращивать экспорт электроэнергии.

Основное направление экспорта электроэнергии из Украины в ЕС — Бурштынский энергоостров. Эта территория отсоединена от энергосистемы Украины, но синхронизирована с европейской.

В январе-ноябре 2021 года из Украины было экспортировано в Европу 3 млн МВт-ч электроэнергии. Из них почти половина объемов была поставлена ​​в Венгрию — 1,4 млн МВт-ч. В этой стране самая высокая стоимость электроэнергии среди всех стран-соседок Украины. В Польшу было поставлено 777 тыс. МВт-ч электроэнергии из Украины.

На графике видно, что в марте объемы экспорта электроэнергии из Украины резко выросли с нуля до 504 тыс. МВт-ч. Далее за год объемы экспорта постепенно уменьшались. Однако осенью, когда уже было понятно, что Украину зимой будет ждать острый дефицит угля, ДТЭК продолжил поставлять в ЕС: в сентябре — 272 тыс. МВт-час, в октябре — 244 тыс. МВт-час и в ноябре — 130 тыс. МВт- год.

Источник: «Монополист»