ТЕС і ТЕЦ уряд готує до переведення на газ через нестачу вугілля

ТЕС та ТЕЦ можуть перевести на газ через брак вугілля. Фото: istock

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Дефіцит вугілля може змусити Кабінет міністрів перевести теплоелектростанції та теплоелектроцентралі на роботу зі 100% використанням газу.

Такий сценарій опрацьовується через критично низькі запаси вугілля на складах і проблеми з імпортом електроенергії з Білорусі. Про це йдеться у проекті постанови, передає «Економічна правда».

Згідно з документом, опрацювати питання мають Міністерство енергетики, Нацкомісії з тарифів, «Укренерго» та НАК «Нафтогаз». За якою ціною Нафтогаз можуть зобов’язати постачати паливо на електростанції — поки що невідомо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціна на газ в Європі перевищила 1 тис. 400 дол./тис. куб. м, що є максимальним показником від початку жовтня. Тоді ціна злітала майже до немислимих 2 тис. дол. за тисячу кубів.

Джерело: Економічна правда