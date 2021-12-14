Зниження ризиків на 89% - Pfizer заявила про високу ефективність нових таблеток

https://racurs.ua/ua/n164418-znyjennya-ryzykiv-na-89-pfizer-zayavyla-pro-vysoku-efektyvnist-novyh-tabletok.html

Ракурс

Фармацевти компанії Pfizer («Файзер») заявили, що остаточний аналіз їхніх таблеток проти COVID-19 показав майже 90% ефективність при запобіганні госпіталізаціям та смерті пацієнтів групи ризику.

Препарат додатково показав ефективність проти нового штаму «Омікрон».

Якщо наш препарат буде дозволений або схвалений, це суттєво вплине на життя багатьох людей, оскільки дані додатково підтверджують його ефективність у скороченні госпіталізацій та смертності та показують суттєве зниження вірусного навантаження, — цитує Reuters главу компанії Альберта Бурлі.

Американський виробник ліків минулого місяця заявив про те, що його таблетки ефективні приблизно на 89% у запобіганні госпіталізаціям або смерті, ґрунтуючись на результатах приблизно у 1,2 тис. людей.

Цього разу клінічні дослідження проводились на основі даних ще 1 тис. осіб.

Вказано, що ніхто з учасників досліджень, яких лікували пігулками Pfizer, не помер. Відомо про 12 випадків смерті серед тих, кому давали плацебо.

Наразі Pfizer очікує схвалення ліків у США — Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) у рамках безперервної подачі заявок на дозвіл на використання у надзвичайних ситуаціях (EUA).

Pfizer прагне ще більше розширити виробництво таблеток, оскільки нові штами, такі як нещодавно відкритий Omicron, можуть значно підвищити потребу в противірусних препаратах.

Pfizer, який разом з німецьким партнером BioNTech виробляє одну з провідних вакцин проти COVID-19, погодився дозволити виробникам генериків постачати версії препарату у 95 країн з низьким і середнім рівнем доходу через ліцензійну угоду з міжнародною групою громадського здоров’я Medicines Patent Pool (MPP).

у 2022 році препарат буде в основному вироблятися Pfizer. Уряд США вже придбав 10 млн курсів препарату Pfizer на 5,29 млрд дол.

«Ракурс» повідомляв, що інші таблетки від коронавірусу схвалили у США — експерти дали «зелене світло» препарату «Молнупіравір» американської фармацевтичної компанії Merck, який використовуватимуть для лікування хворих на COVID-19 у легкій та середній формі.