Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164416-10-doz-vakcyny-za-den-cholovik-z-novoyi-zelandiyi-pokryvav-antyvakcynatoriv.html

Ракурс

Чоловік із Нової Зеландії отримав десять доз вакцини від коронавірусу за один день.

Йому платили антивакцинатори, щоб він робив вакцини від їхнього імені. Про це повідомляє Stuff.

Чоловік відвідав кілька центрів вакцинації від імені різних людей. Для отримання вакцини в Новій Зеландії достатньо назвати ім’я, адресу і дату народження медичному працівнику. Паспорт не потрібен. Тому зробити це було неважко.

Він отримав близько десяти доз за один день. Дослідники не знають, до чого може привести така висока концентрація вакцини. Про стан чоловіка поки що нічого невідомо.

Ми знаємо, що більш високі дози створюють більшу кількість побічних ефектів. Отже, ми не рекомендуємо стільки доз… у нас немає доказів того, які побічні ефекти можуть виникнути при такій кількості вакцини. Це небезпечно, це наражає людину на небезпеку, — заявила директор Консультативного центру імунізації Нікі Тернер.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу проходитиме за допомогою бустерних щеплень вже незабаром. Японська фармацевтична компанія Shionogi приступила до клінічних випробувань своєї вакцини для бустерних щеплень від інфекції.

Джерело: Stuff