Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/n164416-10-doz-vakciny-za-den-mujchina-iz-novoy-zelandii-pokryval-antivakcinatorov.html

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Мужчина из Новой Зеландии получил десять доз вакцины от коронавируса за один день.

Ему платили антивакцинаторы, чтобы он делал вакцины от их имени. Об этом сообщает Stuff.

Мужчина посетил несколько центров вакцинации от имени разных людей. Для получения вакцины в Новой Зеландии достаточно назвать имя, адрес и дату рождения медицинскому работнику. Паспорт не нужен. Поэтому сделать это было несложно.

Исследователи не знают, к чему может привести такое высокое количество вакцины. О состоянии мужчины пока ничего неизвестно.

Мы знаем, что более высоких дозы создают большее количество побочных эффектов. Так что мы определенно не рекомендуем столько доз… у нас нет доказательств того, какие побочные эффекты могут возникнуть при таком количестве вакцины. Это небезопасно, это подвергает человека опасности, — заявила директор Консультативного центра иммунизации Никки Тернер.



Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса будет проходить с помощью бустерных прививок уже в ближайшее время. Японская фармацевтическая компания Shionogi приступила к клиническим испытаниям своей вакцины для бустерных прививок от инфекции.

Источник: Stuff