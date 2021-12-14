Арахамия о паспорте РФ Гогилашвили - Это не имеет значения

https://racurs.ua/n164417-arahamiya-o-pasporte-rf-gogilashvili-eto-ne-imeet-znacheniya.html

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Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа», заявил, что расследование в отношении предполагаемого российского гражданства уволенного с должности замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили не имеет смысла.

Честно говоря, я не вижу столь большого общественного значения в этом процессе. Ну, был зам — уже нет зама. Двигаемся дальше, — заявил лидер монобольшинства в Верховной Раде.

Арахамия добавил, что кандидаты в заместители министров, которых назначает Кабинет министров, проходят проверку на наличие иностранного гражданства.

ЦИК и все действующие органы проверяют народных депутатов на наличие иностранного гражданства? Ответ очевиден — проверяют. Выявляются ли случаи, когда эта проверка не дает результата, и находятся ли парламентарии, имеющие иностранное гражданство? Такие случаи есть, — отметил нардеп.

Он заявил, что уже готовит законопроект об усилении ответственности за ложь об иностранном гражданстве.

Этот случай (с наличием у экс-главы МВД гражданства страны-оккупанта — ред.) должен нас научить. Я в январе подготовлю законодательную инициативу об изменениях норм об ответственности за недостоверную информацию в декларировании, — подчеркнул Арахамия.

Напомним, муж помощницы Зеленского и замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал с силовиками на блокпосту в зоне Операции объединенных сил. Также появилось видео его «общения» с патрульными. Министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал провести «дисциплинарное расследование». Позже Гогилашвили принес извинения и написал заявление об отставке.