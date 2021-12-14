В троллейбусе едва не зарезали пассажира. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Преступление в троллейбусе с применением холодного оружия произошло в Оболонском районе Киева.

Правоохранителям позвонил мужчина и сообщил, что на улице Маршала Тимошенко неизвестный ранил его ножом. Оказалось, что инцидент произошел в салоне троллейбуса. Пострадавший рассказал правоохранителям, что он заметил, как неизвестный пытался украсть кошелек у женщины и сделал ему замечание. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил потерпевшего в грудь ножом и скрылся. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Личность злоумышленника впоследствии установили, а к его задержанию привлекли спецназовцев КОРДа. Задержанным оказался 30-летний киевлянин, который ранее уже был судим за кражи, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений. В его доме полицейские обнаружили шесть ножей и несколько баллончиков слезоточивого действия.

Фигуранту дела уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. В ближайшее время районный суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали преступную группу вооруженных грабителей из Российской Федерации. Они успели украсть 420 тыс. долл., 250 тыс. евро и 300 тыс. грн.