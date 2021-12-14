У тролейбусі ледь не зарізали пасажира. Фото:

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Ракурс

Злочин у тролейбусі із застосуванням холодної зброї стався у в Оболонському районі Києва.

Правоохоронцям зателефонував чоловік і повідомив, що на вулиці Маршала Тимошенка невідомий поранив його ножем. Виявилося, що інцидент трапився в салоні тролейбуса. Постраждалий розповів правоохоронцям, що він помітив, як невідомий намагався поцупити гаманець у жінки та зробив йому зауваження. Між чоловіками стався конфлікт, у ході якого зловмисник вдарив потерпілого у груди ножем та втік. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Особу зловмисника згодом встановили, а до його затримання залучили спецпризначенців КОРДу. Затриманим виявився 30-річний киянин, який раніше вже був судимим за крадіжки, грабіж та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. В його оселі поліцейські виявили шість ножів та кілька балончиків сльозогінної дії.

Фігуранту справи вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Найближчим часом районний суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці затримали злочинну групу озброєних грабіжників з Російської Федерації. Вони встигли вкрасти 420 тис. дол., 250 тис. євро та 300 тис. грн.