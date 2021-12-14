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Ракурс
Злочинці. Фото: twitter

«Адвент-календар» зі злочинцями запустила поліція Лондона (ФОТО)

14 гру 2021, 16:19
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«Адвент-календар» зі злочинцями запустили поліцейські в Лондоні. Вони створили акцію «12 днів різдвяних злочинів», яка вже піддалася критиці в соцмережах — люди не хочуть асоціювати злочинців зі святами.

Поліцейські поділилися відео, в якому закликали відшукати злочинців у форматі «адвент-календаря» з подарунками на кожен день. Такий ролик з’явився у Twitter.

Злочинці. Фото: TwitterХоча в соцмережі «відкриватимуть» по одному злочинцю в день, повний перелік фотографій і описів злочинів кожного з 12 обвинувачених опублікували на сайті. Усі кваліфікуються як «особливо небезпечні» — вони вчинили насильницькі дії або мають кримінальне минуле, пов’язане з насильством.

На сайті дані про злочинців подані без святкового оформлення, але прив’язка до Різдва все одно є. Крім такого заголовка в матеріалі наводяться слова одного з представників поліції: «До Різдва залишається 12 днів, тому ми збільшили наші зусилля для затримання і арешту цих людей».

У мережі ідею поліції не оцінили: більшість коментаторів визнали повідомлення про особливо небезпечних злочинців у форматі різдвяного привітання недоречним і відповідним швидше для світу антиутопії.

Джерело: Ракурс


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