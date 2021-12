«Адвент-календар» зі злочинцями запустили поліцейські в Лондоні. Вони створили акцію «12 днів різдвяних злочинів», яка вже піддалася критиці в соцмережах — люди не хочуть асоціювати злочинців зі святами.

Поліцейські поділилися відео, в якому закликали відшукати злочинців у форматі «адвент-календаря» з подарунками на кожен день. Такий ролик з’явився у Twitter.

Хоча в соцмережі «відкриватимуть» по одному злочинцю в день, повний перелік фотографій і описів злочинів кожного з 12 обвинувачених опублікували на сайті. Усі кваліфікуються як «особливо небезпечні» — вони вчинили насильницькі дії або мають кримінальне минуле, пов’язане з насильством.

На сайті дані про злочинців подані без святкового оформлення, але прив’язка до Різдва все одно є. Крім такого заголовка в матеріалі наводяться слова одного з представників поліції: «До Різдва залишається 12 днів, тому ми збільшили наші зусилля для затримання і арешту цих людей».

У мережі ідею поліції не оцінили: більшість коментаторів визнали повідомлення про особливо небезпечних злочинців у форматі різдвяного привітання недоречним і відповідним швидше для світу антиутопії.

We are looking for 12 wanted suspects across London.



Can you help us find them?

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 13, 2021