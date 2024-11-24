Невідомі дрони слідкували за військовими базами США у Британії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n201517-nevidomi-drony-slidkuvaly-za-viyskovymy-bazamy-ssha-u-brytaniyi-the-guardian.html

Ракурс

Невідомі дрони з’явилися над американськими авіабазами у Великій Британії.

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Невеликі БпЛА пролітали з 20 по 22 листопада над базами «Лейкенхіт» і «Мілденхолл» у Саффолку на сході Англії і біля бази «Фелтуелл» у Норфолку. Проліт невідомих безпілотників не вплинув на мешканців бази чи критичну інфраструктуру. Про це повідомило видання The Guardian.

Європейське командування Військово-повітряних сил США, які використовують британські бази, заявило, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати ці дрони ворожими.

У Міністерстві оборони Великої Британії відмовилися коментувати процедури безпеки, але заявили, що серйозно ставляться до загроз і вживають жорстких заходів на оборонних об'єктах. Це стосується й засобів безпеки проти БпЛА.

Нагадаємо, днями видання Bild інформувало, що цього тижня до порту німецького Гамбурга зайшов британський авіаносець HMS Queen Elizabeth. У ніч на 22 листопада було зафіксовано, що за ним стежить невідомий розвідувальний дрон.

Німецька армія вмикала РЕБи, але це не допомогло і БпЛА незабаром зник. У Німеччині вже порушили кримінальну справу за фактом стеження.

Джерело: The Guardian