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Преступники. Фото: Twitter
«Адвент-календарь» с преступниками запустила полиция Лондона (ФОТО)https://racurs.ua/n164414-advent-kalendar-s-prestupnikami-zapustila-policiya-londona-foto.htmlРакурс
«Адвент-календарь» с преступниками запустили полицейские в Лондоне. Они создали акцию «12 дней рождественских преступлений», которая уже поддалась критике в соцсетях — люди не хотят ассоциировать преступников с праздниками.
Полицейские поделились видео, в котором призвали отыскать преступников в формате «адвент-календаря» с подарками на каждый день. Такой ролик появился в Twitter.
Хотя в соцсети будут «открывать» по одному преступнику в день, полный перечень фотографий и описаний преступлений каждого из 12 обвиняемых опубликовали на сайте. Все квалифицируются как «особо опасные» — они совершили насильственные действия либо имеют уголовное прошлое, связанное с насилием.
На сайте данные о преступниках поданы без праздничного оформления, но привязка к Рождеству все равно имеется. Помимо такого же заголовка в материале приводятся слова одного из представителей полиции: «До Рождества остаётся 12 дней, поэтому мы увеличили наши усилия для задержания и ареста этих людей».
В сети идею полиции не оценили: большинство комментаторов сочли сообщение об особо опасных преступниках в формате рождественского поздравления неуместным и подходящим скорее для мира антиутопии.
We are looking for 12 wanted suspects across London.
Can you help us find them?
— Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 13, 2021
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