«Адвент-календарь» с преступниками запустили полицейские в Лондоне. Они создали акцию «12 дней рождественских преступлений», которая уже поддалась критике в соцсетях — люди не хотят ассоциировать преступников с праздниками.

Полицейские поделились видео, в котором призвали отыскать преступников в формате «адвент-календаря» с подарками на каждый день. Такой ролик появился в Twitter.

Хотя в соцсети будут «открывать» по одному преступнику в день, полный перечень фотографий и описаний преступлений каждого из 12 обвиняемых опубликовали на сайте. Все квалифицируются как «особо опасные» — они совершили насильственные действия либо имеют уголовное прошлое, связанное с насилием.

На сайте данные о преступниках поданы без праздничного оформления, но привязка к Рождеству все равно имеется. Помимо такого же заголовка в материале приводятся слова одного из представителей полиции: «До Рождества остаётся 12 дней, поэтому мы увеличили наши усилия для задержания и ареста этих людей».

В сети идею полиции не оценили: большинство комментаторов сочли сообщение об особо опасных преступниках в формате рождественского поздравления неуместным и подходящим скорее для мира антиутопии.

We are looking for 12 wanted suspects across London.



Can you help us find them?

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 13, 2021