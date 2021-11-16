У Києві затримали банду, яка залякувала свідків. Фото: поліція Києва

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Злочинну групу затримали у Києві правоохоронці. Зловмисники здійснювали певні злочину на замовлення та знищували майно киян, які ставали свідками певних подій та конфліктували з лідером групи.

В Оболонському районі тривалий час невідомі тероризували місцевих мешканців. Киянам підпалювали балкони та двері, обмальовували двері образливими написами, розбивали скло та проколювали колеса автівок, розбивали вікна у помешканнях. Поліцейські через деякий час встановили організатора та мотиви злочинів. Про це 16 листопада повідомила прес-служба поліції Києва.

Керував бандитами рецидивіст з Оболонського району, а його спільниками були двоє киян. Ватажок давав вказівки та керував підготовкою злочинів, а його підопічні виконували їх або шукали інших виконавців.

Від дій зловмисників страждали люди, які з тих чи інших обставин ставали свідками певних подій та не поділяли позицію організатора, тим самим входили з ними у конфлікти. Лідер банди наказував спільникам мститися цим людям, а ті нищили їхнє майно.

Також з’ясувалося, що за певну плату зловмисники вирішували побутові проблеми замовників. На даний час встановлена причетність зловмисників до 15 фактів пошкодження чужого майна.

Організатора та учасників банди затримали 15 листопада. В їхніх оселях та машинах провели обшуки й виявили речі та предмети, що свідчать про злочинну діяльність. Були вилучена зброя, радіостанції, газові балончики, «код-грабер», 56 мобільних телефонів, «чорнові» записи, понад 20 стартових пакетів. Лідеру угруповання повідомили підозру. За спалення чужого майна у складі групи йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до 10 років.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці затримали злочинну групу озброєних грабіжників з Російської Федерації. Вони встигли вкрасти 420 тис. дол., 250 тис. євро та 300 тис. грн.