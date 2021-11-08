Палії автомобілів: як довести справу до суду?

https://racurs.ua/ua/2951-paliyi-avtomobiliv-yak-dovesty-spravu-do-sudu.html

Ракурс

Чому на вулицях міст іноді спалахують автомобілі? Причини можуть бути різними, починаючи від банального хуліганства або паскудного бажання накапостити ближньому до нездорового бажання «помститися багатим» або психічних проблем у палія. Нарешті, підпал автомобіля — один із найпростіших і найефективніших способів помсти чи залякування. Найсвіжіший гучний скандал із підпалом авто стався в серпні в одному з передмість Києва: спалили машину водія, який працював на програму журналістських розслідувань «Схеми», що мала давній конфлікт з одним із одіозних політиків, колишнім високопосадовцем з адміністрації Януковича.

Наша редакція побічно теж стикалася з подібними речами: одного чудового дня згорів автомобіль одного з адвокатів у справі, яку ми відстежуємо не перший рік і в якій, хоч як дивно, теж замішана чиновниця адміністрації президента, тільки не четвертого, а п'ятого.

Постраждалі в обох випадках впевнені, що автомобілі запалали не просто так. Але… переважна більшість справ про підпали машин закінчується нічим, а поліція дає лише загальні поради «як уберегти автомобіль від піроманів» на кшталт «порятунок потопельників — справа рук самих потопельників».

І от нарешті у вересні цього року один із районних судів Львова засудив двох таких паліїв! Юристи у захваті: матеріали справи можуть стати прикладом того, які докази потрібні, щоб покарати винних. Але не поспішайте радіти, є в справі один секретик, який, мабуть, допоміг розслідуванню. Його ми розкриємо наприкінці історії.

Помста за калюжу під колесами?

Насправді доказова база, яка необхідна для того, аби справа дійшла до суду і зловмисники отримали законне покарання, — річ дійсно цікава.

Пригода сталася п'ять років тому влітку у Львові. Почнемо з того, що два зловмисники, засуджені за підпал БМВ представницького класу, — специфічні чоловіки. Один відсидів 11, другий — 14 років за такі собі витівки на кшталт крадіжок, пограбувань, розбою та незаконного зберігання зброї. І от із одним із цих симпатичних персонажів трапилася, за його словами, прикра неприємність. Ішов він собі вулицею, нікого не чіпав, і тут повз нього пронеслося шикарне авто, заїхало колесом у калюжу та облило бідолаху з ніг до голови. Той потім розповідав у суді, що страшенно розлютився, помітив, куди злощасний автомобіль повернув, потім відшукав паркування, де він стояв, і вирішив помститися зухвалому хазяїнові. Подзвонив своєму приятелю, такому ж «джентльмену удачі», і вночі вони вдвох вирушили на справу, прихопивши із собою пластикову пляшку з купленим на автозаправці бензином, ганчірки та сірники.

Двоє чоловіків перелізли через паркан на стоянку, облили авто бензином і розкидали довкола сірники та ганчірки, а потім почали кидати запалені сірники у бензинову калюжу. Коли калюжа спалахнула і полум'я перекинулося на машину, вони знову перелізли через паркан і пішли собі... Але не встигли далеко відійти, як їх затримав наряд патрульної поліції.

Палії виявилися криворукими: машина обгоріла збоку, але цілком підлягала ремонту, вартість якого покрила страховка. До речі, судячи з вироку, двох чоловіків після затримання трошки потримали під замком, а потім відпустили. Один із них місяців через три після події встиг обікрасти магазинчик, і цей епізод теж є у справі.

На суді обидва щиро визнали провину, просили жорстоко не карати, бо в одного на утриманні є старенька мама, в іншого — хвора дружина.

А тепер про докази.

Зразки генетичного матеріалу та показання з камер спостереження

Крім свідчень свідків (власника машини та його дружини, яким одразу після події зателефонував завгосп їхнього ОСББ), були речові докази: власне сама зіпсована машина, бензин, сірники та ганчірки, що валялися поруч.

Важливу роль відіграла та обставина, що господар автомобіля негайно повідомив у поліцію, патрульні по гарячих слідах виявили в парку двох підозрілих чоловіків (а справа була близько четвертої ранку). Побачивши патрульних, ті спробували втекти, але їх затримали. Від них смерділо бензином, а на одязі одного з них була чимала бензинова пляма.

Однак бензином можна і випадково облитися,чи не так? На це знайшлися й інші докази. Співучасники кинули неподалік місця події рюкзак, у якому були ліхтарик, домкрат, дві балаклави, бінокль та інший реквізит нічних зловмисників. На домкраті — сліди фарби з огорожі майданчика для паркування.

Експерти знайшли на місці злочину відбитки взуття, які належали паліям. Ще вони взяли змив із долонь підозрюваних і виявили там бензин тієї ж марки, яка використовувалася під час підпалу. Але головне — із сірників, мотлоху із рюкзака було взято аналіз біологічного матеріалу, генетичні ознаки якого збігаються з частинками епітелію затриманих.

Усі разом узяті докази дали суду підстави визнати обвинувачуваних винними. Взявши до уваги те, що палії покаялися і в усьому зізналися, суд засудив одного з них до 4 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном у 2,5 року, іншого — до 5 років і теж із випробувальним терміном, але вже у 3 роки.

З кожного ухвалили стягнути майже по 10 тисяч гривень за проведення експертиз, які стали ключовим доказом вини.

Основний висновок такий: розкрити справу та довести її до суду допомогли оперативне затримання паліїв та грамотно виконані експертизи.

А тепер маленький секретик, який ми обіцяли розкрити під кінець. Підпалений автомобіль належав колишньому в.о. генерального прокурора, ексраднику п'ятого президента Олегу Махницькому та його дружині. Щось підказує, що два закоренілі кримінальники не так просто образилися на авто, яке випадково облило одного з них водою з калюжі та випадково належить відомому юристу і політику. Цікаво, якби на його місці був якийсь середньостатистичний громадянин, правоохоронна машина спрацювала б так само бездоганно?

…Простим смертним, у свою чергу, авторитети радять залишати машини на стоянках або в гаражах, а якщо вже сталося нещастя, то бомбардувати клопотаннями слідство, вимагаючи надати письмову інформацію про перебіг розслідування та здійснення експертиз.