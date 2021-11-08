Поджигатели автомобилей: как довести дело до суда?

https://racurs.ua/2951-podjigateli-avtomobiley-kak-dovesti-delo-do-suda.html

Ракурс

Почему на улицах городов время от времени горят автомобили? Причины могут быть самыми разными, начиная от банального хулиганства или гаденького желания напакостить ближнему до нездорового желания «отомстить богатым» или психических проблем у поджигателя. Наконец, поджог автомобиля — один из самых простых и эффективных способов мести или запугивания. Самый свежий громкий скандал с поджогом авто произошел в августе в одном из пригородов Киева: сожгли машину водителя, работавшего на программу журналистских расследований «Схемы», у которой был давний конфликт с одним из одиозных политиков, некогда высокопоставленным чиновником из администрации Януковича.

Наша редакция косвенно тоже сталкивалась с подобными вещами: в один прекрасный день сгорел автомобиль одного из адвокатов по делу, которое мы отслеживаем не первый год и в котором, как ни странно, тоже замешана чиновница администрации президента, только не четвертого, а пятого.

Пострадавшие в обоих случаях уверены, что автомобили запылали не просто так. Но… подавляющее большинство дел о поджогах машин заканчивается ничем, а полиция дает лишь общие советы «как уберечь автомобиль от пироманов» в духе «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

И вот наконец в сентябре этого года один из районных судов Львова осудил двух таких поджигателей! Юристы в восторге: материалы дела могут стать примером того, какие доказательства необходимы, чтобы покарать виновных. Но не спешите радоваться, — есть в деле один секретик, который наверняка помог расследованию. Его мы раскроем под конец истории.

Месть за лужу под колесами?

На самом деле доказательная база, необходимая для того, чтобы дело дошло до суда и злоумышленники получили законное наказание, — вещь действительно интересная.

Происшествие приключилось пять лет назад летом во Львове. Начнем с того, что пара злоумышленников, осужденных за поджог БМВ представительского класса, — ребята специфические. Один отсидел 11, другой — 14 лет за милые шалости вроде краж, грабежей, разбоя и незаконного хранения оружия. И вот с одним из этих симпатичнейших персонажей приключилась, по его словам, досадная неприятность. Шел он себе по улице, никого не трогал, и тут мимо пронеслось шикарное авто, заехало колесом в лужу и облило беднягу с ног до головы. Тот потом рассказывал в суде, что ужасно разозлился, заметил, куда злополучный автомобиль повернул, потом отыскал парковку, на которой он стоял, и решил отомстить наглецу-хозяину. Позвонил своему приятелю, такому же «джентльмену удачи», и ночью они вдвоем отправились на дело, прихватив с собой пластиковую бутылку с купленным на автозаправке бензином, тряпки и спички.

Двое мужчин перелезли через забор на парковку, облили авто бензином и разбросали вокруг спички и тряпки, а потом принялись бросать горящие спички в бензиновую лужу. Когда лужа загорелась и пламя перекинулось на машину, они снова перелезли через забор и пошли себе… Но не успели далеко отойти, как их задержал наряд патрульной полиции.

Поджигатели оказались криворукими: машина обгорела сбоку, но вполне подлежала ремонту, стоимость которого покрыла страховка. Кстати, судя по приговору, двух мужчин после задержания немножко подержали под замком, а потом отпустили. Один из них месяца через три после происшествия успел обворовать магазинчик, и этот эпизод тоже есть в деле.

На суде оба чистосердечно признали вину, просили жестоко не наказывать, потому что у одного на иждивении есть старенькая мама, у другого — больная жена.

А теперь о доказательствах.

Образцы генетического материала и показания с камер наблюдения

Кроме показаний свидетелей (владельца машины и его жены, которым сразу после происшествия позвонил завхоз их ОСМД), имелись вещественные доказательства: собственно сама подпорченная машина, бензин, спички и тряпки, валявшиеся рядом.

Важную роль сыграло то обстоятельство, что хозяин автомобиля немедленно сообщил в полицию, патрульные по горячим следам обнаружили в парке двух подозрительных мужчин (а дело было около четырех утра). Увидев патрульных, те попытались убежать, но были задержаны. От них воняло бензином, а на одежде одного из них красовалось изрядное бензиновое пятно.

Но бензином можно и случайно облиться, ведь так? Но на это нашлись и другие доказательства. Соучастники бросили недалеко от места происшествия рюкзак, в котором были фонарик, домкрат, две балаклавы, бинокль и прочий реквизит ночных злоумышленников. На домкрате — следы краски с ограды парковки.

Эксперты нашли на месте преступления отпечатки обуви, которые принадлежали поджигателям. Еще они взяли смывы с ладоней подозреваемых и обнаружили там бензин той же марки, что использовалась при поджоге. Но главное — со спичек, барахла из рюкзака был взят анализ биологического материала, генетические признаки которого совпадают с частичками эпителия задержанных.

Все вместе взятые доказательства дали суду основания признать обвиняемых виновными. Приняв во внимание то, что поджигатели покаялись и во всем признались, суд приговорил одного из них к 4 годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком в 2,5 года, другого — к 5 годам и тоже с испытательным сроком, но уже в 3 года.

С каждого постановили взыскать почти по 10 тысяч гривен за проведение экспертиз, которые стали ключевым доказательством вины.

Основной вывод таков: раскрыть дело и довести его до суда помогли оперативное задержание поджигателей и грамотно проведенные экспертизы.

А теперь маленький секретик, который мы обещали раскрыть под конец. Подожженный автомобиль принадлежал… бывшему и.о. генерального прокурора, экс-советнику пятого президента Олегу Махницкому и его супруге. Что-то подсказывает, что два матерых уголовника не так просто обиделись на авто, случайно облившее одного из них водой из лужи и случайно же принадлежащее известному юристу и политику. Интересно, если бы на его месте был какой-нибудь среднестатистический гражданин, правоохранительная машина сработала бы так же безупречно?

…Простым смертным, в свою очередь, авторитеты советуют оставлять машины на охраняемых стоянках или в гаражах, а если уж случилось несчастье, то бомбардировать ходатайствами следствие, требуя предоставить письменную информацию о ходе расследования и проведении экспертиз.