В Киеве задержали банду, которая запугивала свидетелей. Фото: полиция Киева

https://racurs.ua/n163153-terrorizirovali-obolon-v-kieve-zaderjali-bandu-kotoraya-zapugivala-svideteley.html

Ракурс

Преступную группу задержали в Киеве правоохранители. Злоумышленники осуществляли определенные преступления на заказ и уничтожали имущество киевлян, которые становились свидетелями определенных событий и конфликтовали с лидером группы.

В Оболонском районе долгое время неизвестные терроризировали местных жителей. Киевлянам поджигали балконы и двери, обрисовывали двери оскорбительными надписями, разбивали стекла и прокалывали колеса автомобилей, разбивали окна в помещениях. Полицейские через некоторое время установили организатора и мотивы преступлений. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба полиции Киева.

Руководил бандитами рецидивист из Оболонского района, а его сообщниками были два киевлянина. Главарь давал указания и руководил подготовкой преступлений, а его подопечные выполняли их или искали других исполнителей.

От действий злоумышленников страдали люди, которые по тем или иным причинам становились свидетелями определенных событий и не разделяли позицию организатора, тем самым входили с ними в конфликты. Лидер банды приказывал сообщникам мстить этим людям, а те уничтожали их имущество.

Также выяснилось, что за определенную плату злоумышленники решали бытовые проблемы заказчиков. В настоящее время установлена причастность злоумышленников к 15 фактам повреждения чужого имущества.

Организатора и участников банды задержали 15 ноября. В их домах и машинах провели обыски и обнаружили вещи и предметы, свидетельствующие о преступной деятельности. Были изъято оружие, радиостанции, газовые баллончики, «код-грабер», 56 мобильных телефонов, «черновые» записи, более 20 стартовых пакетов. Лидеру группировки сообщили подозрение. За сожжение чужого имущества в составе группы ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали преступную группу вооруженных грабителей из Российской Федерации. Они успели украсть 420 тыс. долл., 250 тыс. евро и 300 тыс. грн.