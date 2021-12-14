Арахамія про паспорт РФ Гогілашвілі — Це немає великого значення

https://racurs.ua/ua/n164417-arahamiya-pro-pasport-rf-gogilashvili-ce-nemaie-velykogo-znachennya.html

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Давид Арахамія, очільник фракції «Слуга народу», заявив, що розслідування щодо ймовірного російського громадянства звільненого з посади заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі не має сенсу.

Чесно кажучи, я не бачу такого великого суспільного значення у цьому процесі. Ну, був заступник — вже немає заступника. Рухаємося далі, — заявив лідер монобільшості у Верховній Раді.

Арахамія додав, що кандидати в заступники міністрів, яких затверджує Кабінет міністрів, проходять перевірку на наявність іноземного громадянства.

ЦВК та усі чинні органи перевіряють народних депутатів на наявність іноземних громадянств? Відповідь очевидна — перевіряють. Виявляються випадки, коли ця перевірка не дає результату, і знаходяться парламентарі, які мають іноземне громадянство? Такі випадки є, — зазначив нардеп.

Він заявив, що вже готує законопроект щодо посилення відповідальності за брехню щодо іноземного громадянства.

Цей випадок (із наявністю у екс-глави МВС громадянства країни-окупанта — ред.) має нас навчити. Я у січні підготую законодавчу ініціативу про зміни до норм про відповідальність за недостовірну інформацію в декларуванні, — наголосив Арахамія.

Нагадаємо, чоловік помічниці Зеленського й заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал з силовиками на блокпосту в зоні Операції об'єднаних сил. Також з’явилося відео його «спілкування» з патрульними. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пообіцяв провести «дисциплінарне провадження». Пізніше Гогілашвілі вибачився й написав заяву про відставку.