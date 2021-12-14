Снижение рисков на 89% — Pfizer заявила о высокой эффективности новых таблеток

https://racurs.ua/n164418-snijenie-riskov-na-89-pfizer-zayavila-o-vysokoy-effektivnosti-novyh-tabletok.html

Ракурс

Фармацевты компании Pfizer («Файзер») заявили, что окончательный анализ их таблеток против COVID-19 показал почти 90% эффективность при предотвращении госпитализации и смерти у пациентов группы риска.

Препарат дополнительно показал эффективность против нового штамма «Омикрон».

Если наш препарат будет разрешен или одобрен, это повлияет на жизнь многих людей, поскольку данные дополнительно подтверждают его эффективность в сокращении госпитализаций и смертности, они показывают существенное снижение вирусной нагрузки, — цитирует Reuters главу компании Альберта Бурли.

Американский производитель лекарств в прошлом месяце заявил о том, что его таблетки эффективны примерно на 89% в предотвращении госпитализации или смерти, основываясь на результатах примерно у 1,2 тыс. человек.

В этот раз клинические исследования проводились на основе данных еще 1 тыс. человек.

Указано, что никто из участников исследований, лечившихся таблетками Pfizer, не умер. Известно о 12 случаях смерти среди тех, кому давали плацебо.

Pfizer ожидает одобрения лекарств в США — Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в рамках непрерывной подачи заявок на разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях.

Pfizer стремится еще больше расширить производство таблеток, поскольку новые штаммы, такие как недавно открытый Omicron могут значительно повысить потребность в противовирусных препаратах.

Pfizer, который вместе с немецким партнером BioNTech производит одну из ведущих вакцин против COVID-19, согласился разрешить производителям генериков поставлять версии препарата в 95 стран с низким и средним уровнем дохода по лицензионному соглашению с международной группой общественного здоровья Medicines Patent Pool (MPP).

Но в 2022 году препарат будет в основном производиться Pfizer. Правительство США уже приобрело 10 млн курсов препарата Pfizer на 5,29 млрд дол.

«Ракурс» сообщал, что 1 декабря другие таблетки от коронавируса одобрили в США — эксперты дали «зеленый свет» препарату «Молнупиравир» американской фармацевтической компании Merck, который будут использовать для лечения больных COVID-19 в легкой и средней форме.