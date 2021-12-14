Александра Беналла. Фото: benallaoff / instagram

https://racurs.ua/n164421-eks-rabotnika-administracii-makrona-zaderjali-iz-za-kontrakta-s-biznesom-rf.html

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Экс-сотрудника администрации президента Франции Александра Беналла задержали по делу о контракте с российским бизнесменом.

Расследование проводит Национальная финансовая прокуратура Франции в отношении предполагаемых случаев коррупции и уклонения от уплаты налогов. Дело касается контракта на охранные услуги, заключенного помощником Александра Беналла Венсаном Кразом с российским предпринимателем Искандером Махмудовым. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.

А издание Le Point пишет, что следователи хотят установить, использовал ли Беналла служебное положение для заключения этого договора.

Отмечается, что сотрудник администрации Макрона был фигурантом еще одного дела во Франции, связанного с событиями во время акции протеста в мае 2018 года. В сети тогда опубликовали видео, как Беналла в одежде с полицейскими нашивками несколько раз ударил протестующих во время операции по сдерживанию массовых беспорядков. Осенью 2021 года его приговорили к трем годам заключения, два из них условно, а год он проведет под домашним арестом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выражал уверенность, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет дружить с Россией.

Источники: Le Parisien, Le Point