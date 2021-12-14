Головнокомандувач ЗСУ — Ми готові, Росія має відповісти за все

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Агресія Росії проти України є наслідком слабкої реакції міжнародної спільноти на цьогорічну квітневу ескалацію ситуації біля українських кордонів. Таку думку висловив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Воєнна-стратегічна обстановка довкола України залишається напруженою. Все, що відбувається зараз, — це наслідок слабкої реакції міжнародної спільноти на цьогорічну квітневу ескалацію. Якби тоді було вжито більш дієвих заходів, не було б шантажу застосуванням військової сили, енергетичної та «міграційної» кризи", — вважає Залужний, повідомляє прес-служба Міноборони.

Він нагадав, що метою гібридної агресії Москви є підрив євроатлантичної та європейської безпеки.

Російські окупаційні війська постійно порушують домовленості… Тільки цьогоріч загинуло 64 військовослужбовця ЗСУ, 260 отримали поранення. Росія роздає паспорти РФ жителям Донецької і Луганської областей, — вважає Залужний.

На думку генерал-лейтенанта, це відбувається, тому що уряди передусім великих країн «закривають очі» на дії Кремля.

Ми як військові готові до будь-якого розвитку ситуації. Але має бути дипломатичний шлях. Я вважаю, що Росія має відповідати за все, що відбувається, — підсумував Залужний.



Він також зазначив, що додаткових зусиль і витрат вимагає ситуація з Білоруссю, яка фактично опинилася під владою Москви. Як наслідок, Україна отримала 1084 км небезпечного кордону, а Польща так звану «міграційну кризу».

Нагадаємо, за майже вісім років російсько-української війни Україна втратила понад 4,5 тис. захисників, ще 15 тис. дістали поранень.