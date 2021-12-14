Путін приєднав Білорусь й продовжує війну проти ЄС і НАТО — Залужний

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Володимир Путін, президент країни-агресора, приєднав Білорусь й продовжує гібридну війну проти Європейського Союзу та НАТО. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 14 грудня під час зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, представництва ЄС в Україні і представництва НАТО в Україні.

Війна на сході України, тимчасова окупація наших земель, а також накопичення російських військ уздовж державного кордону залишаються основними дестабілізуючими факторами безпеки в Європі. Путін приєднав Білорусь і продовжує гібридну війну проти ЄС та НАТО. Я закликаю до консолідації наших зусиль у стримуванні агресора, — наголосив генерал-лейтенант.

Залужний також ознайомив військових дипломатів з воєнно-стратегічною обстановкою довкола України та з поточною безпековою ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Ми обрали європейський цивілізаційний шлях і не змінюємо його. Ми втратили тисячі військових і цивільних. Чи не велика ціна за цей вибір? Мабуть, так. Але іншого шляху в нас немає, — наголосив головнокомандувач ЗСУ.



Нагадаємо, Білорусь фактично опинилася під владою Москви. Як наслідок, Україна отримала 1084 км небезпечного кордону, а Польща так звану «міграційну кризу».