Берлін заявив про “чесну і відверту” розмову з РФ про Україну

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Берлін заявив про «чесну і відверту» розмову з Москвою про Україну. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила очільнику зовнішньополітичного відомства країни-агресора Сергію Лаврову про те, що територіальна цілісність України не має постраждати. У відповідь Кремль зажадав «гарантій безпеки».

Про це 14 грудня повідомила у Твіттер глава німецького МЗС.

За словами Бербок, яка назвала розмову «чесним і відвертим обміном думками», вона довела до Лаврова однозначну позицію Німеччини про територіальну цілісність України та необхідність прогресу в «нормандських» переговорах.

Глави зовнішньополітичних відомств також обговорили питання запровадження безвізового режиму для російської молоді.

Водночас МЗС Росії в коментарі щодо розмови заявило про «наголос на необхідності надання РФ гарантій безпеки у виді юридично оформлених зобов’язань про нерозширення НАТО на схід і непросування військової інфраструктури блоку до кордонів Росії». Також Кремль зажадав, щоб Берлін «впливав» на владу у Києві.