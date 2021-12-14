Берлин заявил о «честном и откровенном» разговоре с РФ об Украине

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Берлин заявил о «честном и откровенном» разговоре с Москвой об Украине. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила главе внешнеполитического ведомства страны-агрессора Сергею Лаврову о том, что территориальная целостность Украины не должна пострадать. В ответ Кремль потребовал «гарантий безопасности».

Об этом 14 декабря сообщила в Твиттере глава немецкого МИД.

По словам Бербок, которая назвала разговор «честным и откровенным обменом мнениями», она довела до Лаврова однозначную позицию Германии о территориальной целостности Украины и необходимости прогресса в «нормандских» переговорах.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили введение безвизового режима для российской молодежи.

В то же время МИД России в комментарии по поводу разговора заявил об «упоре на необходимость предоставления РФ гарантий безопасности в виде юридически оформленных обязательств о нерасширении НАТО на восток и непродвижении военной инфраструктуры блока к границам России». Также Кремль потребовал, чтобы Берлин «влиял» на власть в Киеве.