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Ракурс
Берлин заявил о «честном и откровенном» разговоре с РФ об Украине

Берлин заявил о «честном и откровенном» разговоре с РФ об Украине

14 дек 2021, 20:31
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Берлин заявил о «честном и откровенном» разговоре с Москвой об Украине. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила главе внешнеполитического ведомства страны-агрессора Сергею Лаврову о том, что территориальная целостность Украины не должна пострадать. В ответ Кремль потребовал «гарантий безопасности».

Об этом 14 декабря сообщила в Твиттере глава немецкого МИД.

По словам Бербок, которая назвала разговор «честным и откровенным обменом мнениями», она довела до Лаврова однозначную позицию Германии о территориальной целостности Украины и необходимости прогресса в «нормандских» переговорах.


Главы внешнеполитических ведомств также обсудили введение безвизового режима для российской молодежи.

В то же время МИД России в комментарии по поводу разговора заявил об «упоре на необходимость предоставления РФ гарантий безопасности в виде юридически оформленных обязательств о нерасширении НАТО на восток и непродвижении военной инфраструктуры блока к границам России». Также Кремль потребовал, чтобы Берлин «влиял» на власть в Киеве.

Источник: Ракурс


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