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Ракурс
Toyota показала 16 нових електрокарів

Toyota показала 16 нових електрокарів (ФОТО)

14 гру 2021, 21:20
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Toyota, автомобільний гігант Японії, показала 16 нових електрокарів, серед яких позашляховик, суперкар та пікап. Таким чином виробник автомобілів до 2030 року планує перейти на батарейні моделі у кожному сегменті ринку.

В найближчі дев’ять років в лінійці марки з’явиться щонайменше 30 батарейних моделей у всіх масових сегментах авторинку. Загалом Toyota працює над створенням «зелених» компактних кросоверів, трирядних позашляховиків, а також суперкарів, пікапів та ультракомпактних сіті-карів для водіїв-початківців.

Зараз модельний ряд Toyota має лише один серійний електромобіль — батарейний кросовер bZ4X.

Toyota показала 16 нових електрокарів

Toyota показала 16 нових електрокарів

Toyota показала 16 нових електрокарів

Toyota показала 16 нових електрокарів

Компанія також збирається випустити батарейний аналог пікапа Tundra та відродити легендарний позашляховик FJ Cruiser в електрифікованому варіанті. Флагманську модель електрокарів випустять під брендом Lexus. Розробники обіцяють, що серійна модель зможе розганятися до сотні за дві секунди. Однієї зарядки акумулятора вистачить до 700 км.

Toyota показала 16 нових електрокарів

Toyota показала 16 нових електрокарів

Toyota показала 16 нових електрокарів

Toyota показала 16 нових електрокарів

Toyota показала 16 нових електрокарів

Toyota показала 16 нових електрокарів

Toyota показала 16 нових електрокарів


Toyota показала 16 нових електрокарів

Toyota показала 16 нових електрокарів

Джерело: Ракурс


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