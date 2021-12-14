Toyota показала 16 нових електрокарів

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Toyota, автомобільний гігант Японії, показала 16 нових електрокарів, серед яких позашляховик, суперкар та пікап. Таким чином виробник автомобілів до 2030 року планує перейти на батарейні моделі у кожному сегменті ринку.

В найближчі дев’ять років в лінійці марки з’явиться щонайменше 30 батарейних моделей у всіх масових сегментах авторинку. Загалом Toyota працює над створенням «зелених» компактних кросоверів, трирядних позашляховиків, а також суперкарів, пікапів та ультракомпактних сіті-карів для водіїв-початківців.

Зараз модельний ряд Toyota має лише один серійний електромобіль — батарейний кросовер bZ4X.

Компанія також збирається випустити батарейний аналог пікапа Tundra та відродити легендарний позашляховик FJ Cruiser в електрифікованому варіанті. Флагманську модель електрокарів випустять під брендом Lexus. Розробники обіцяють, що серійна модель зможе розганятися до сотні за дві секунди. Однієї зарядки акумулятора вистачить до 700 км.