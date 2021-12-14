«Слуги» отримують зарплату в конвертах, залежно від голосувань - Андрій Богдан

https://racurs.ua/ua/n164429-slugy-otrymuut-zarplatu-v-konvertah-zalejno-vid-golosuvan-andriy-bogdan.html

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Андрій Богдан, колишній голова Офісу президента України, заявив, що депутати Верховної Ради з президентської фракції «Слуга народу», окрім офіційної заробітної плати, отримують ще винагороду в «конвертах», розмір якої залежить від голосувань за «потрібні» законопроекти.

Я бачив, як це працює. Умовно, в депутата є зарплата, скажімо 20 тис… Може і не гривень, неофіційна. Якщо ти не голосуєш, тебе штрафують, і твоя зарплата зменшується, — заявив Богдан в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Екс-чиновник додав, що Національне антикорупційне бюро не реагує на цю ситуацію, оскільки досі не призначили керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, конкурс на якого, за даними ЗМІ, блокує Банкова.

За словами Богдана, зарплати нардепів можуть формуватися за рахунок бізнесу, який приносить «чорний кеш». На пряме запитання про зарплати в «конвертах», Богдан відповів:

Я чув, що платять.

Нагадаємо, керівника САП не призначають з 21 серпня 2020 року. У вересні Рада з третьої спроби затвердила своїх представників до комісії з обрання голови, після чого Європарламент пригрозив Україні втратою безвізу та траншу. США та ЄС вимагають від Києва проведення прозорого конкурсу. Уряд неодноразово намагався просунути до комісії з відбору кандидатів на главу САП сумнівних представників. 7 грудня конкурсна комісія визначила фінальних кандидатів на посаду голови САП.