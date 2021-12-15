Єрмак ніколи не говорить Зеленському «ні» — Богдан

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Ракурс

Про союз Зеленськог та Єрмака розповів колишній очільник Офісу президента Андрій Богдан. Екс-глава ОП повідомив, що його наступник на цій посаді Андрій Єрмак ніколи не каже «ні» Володимиру Зеленському.

Богдан дав велике інтерв’ю Дмитру Гордону і відповів у тому числі на запитання, хто керує країною — Зеленський чи Єрмак.

Це симбіоз двох людей, а Зеленський у ньому превалює. Єрмак ніколи йому не каже «ні». Будь-яка маячня, будь-яка сюжетна лінія — «Давай, клас!». «Гей, хлопці, заходьте, президент ідею дав». Але ж це так не працювало, не працює і не буде працювати, — розповів Богдан.

Він також відповів на запитання, чим Єрмак «взяв Зеленського». Це нібито стара історія і президент з очільником свого офісу знайомі 8−10 років.

Що вони там робили — це їхня історія. Нехай вони своєю історією і живуть, — сказав Богдан.

11 лютого 2020 року Зеленський звільнив Богдана з ОП. Замість нього президент призначив Андрія Єрмака. Богдан був поруч із Зеленським упродовж виборчої кампанії та очолював правничий напрямок в СН та ОП.

«Ракурс» писав, що колишній голова Офісу президента України, заявив, що депутати Верховної Ради з президентської фракції «Слуга народу», окрім офіційної заробітної плати, отримують ще винагороду в «конвертах», розмір якої залежить від голосувань за «потрібні» законопроекти. Про це також заявив Богдан Гордону.