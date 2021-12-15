Коронавірус. Фото: istock

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися, поступово мутуючи. Штами коронавірусу «Омікрон» і «Дельта» можуть одночасно проникати в клітини організму людини, що потенційно може призвести до появи нового, ще більш небезпечного різновиду вірусу.

Про це заявив головний медичний фахівець американської фармацевтичної компанії Pfizer Пол Бертон, передає Daily Mail.

Повідомляється, що наукові дослідження в Південній Африці показують, що люди, особливо з ослабленою імунною системою, можуть заражатися відразу двома вірусами. Обидва штами можуть уражати одну і ту ж клітину, і у такий спосіб мутувати, однак ймовірність подібного розвитку подій оцінюється як вкрай незначна.

Зазначається, що за час пандемії коронавірусу були виявлені три випадки так званої рекомбінації штамів, які не сприяли виникненню нової мутації та не викликали новий спалах інфекції — один із таких випадків стався у Великій Британії.

Там був виявлений різновид вірусу, отриманий внаслідок злиття альфа-штаму зі штамом B.1.177, вперше виявленого в Іспанії. Усього було зареєстровано 44 випадки зараження мутаційним штамом, але згодом цей варіант «розчинився сам по собі».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Омікрон» поширюється — генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус заявив, що нову мутацію виявили в 77 країнах світу.

Джерело: Daily Mail