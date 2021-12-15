Голова ВООЗ. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n164432-karantyn-nemynuchyy-golova-vooz-lyakaie-omikronom.html

Ракурс

Штам «Омікрон» шириться світом — генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус заявив, що нову мутацію виявили в 77 країнах світу.

Цей різновид коронавірусу присутній уже в більшості країн. Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

На цей час 77 країн повідомили про випадки захворювання штамом «Омікрон», і реальність така, що він, ймовірно, є вже в більшості країн, навіть якщо він ще не був зафіксований, — заявив Гебреісус.

Він наголосив, що навіть якщо штам викликає більш легкий перебіг хвороби, то країнам буде важко обійтися без запровадження карантину, оскільки вакцинація не виведе країни з кризи, спровокованої «Омікроном»,

Я повинен бути дуже відвертим: вакцини самі по собі не виведуть жодну країну з цієї кризи. Країни можуть і повинні запобігати поширенню штаму «Омікрону» за допомогою обмежувальних заходів, що працюють сьогодні, — додав глава ВООЗ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Омікрон», нова мутація коронавірусу, є більш заразною, ніж штам «Дельта», і знижує ефективність вакцинації, але викликає менш серйозні симптоми у хворих.