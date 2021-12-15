Гебреисус. Фото: пресс-служба ВОЗ

https://racurs.ua/n164432-karantin-neizbejen-glava-voz-pugaet-omikronom.html

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Штамм «Омикрон» распространяется по миру — генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус заявил, что новую мутацию обнаружили в 77 странах мира.

Эта разновидность коронавируса присутствует уже в большинстве стран. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

В настоящее время 77 стран сообщили о случаях заболевания штаммом «Омикрон», и реальность такова, что он, вероятно, есть уже в большинстве стран, даже если он еще не был зафиксирован, — заявил Гебреисус.

Он подчеркнул, что даже если штамм вызывает более легкое течение болезни, то странам будет трудно обойтись без введения карантина, поскольку вакцинация не выведет страны из кризиса, спровоцированного «Омикроном»,

Я должен быть очень откровенным: вакцины сами по себе не выведут ни одну страну из этого кризиса. Страны могут и должны предотвращать распространение штамма «Омикрона» с помощью ограничительных мер, работающих сегодня, — добавил глава ВОЗ.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Омикрон», новая мутация коронавируса, является более заразной, чем штамм «Дельта», и снижает эффективность вакцинации, но вызывает менее серьезные симптомы у больных.