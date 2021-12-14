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Ракурс
Какой праздник 15 декабря и что нельзя делать

Какой праздник 15 декабря и что нельзя делать

14 дек 2021, 23:05
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Праздник чая 15 декабря отмечают в мире, а в Украине — День работников суда. Православная церковь в среду чествует пророка Аввакума.

15 декабря — 349-й день года (350-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 16 дней.

День работников суда — профессиональный праздник отмечают в Украине 15 декабря, согласно указу президента от 2000 года.

Именины 15 декабря

В среду день ангела имени празднуют: Савва, Афанасий, Соломон, Андрей, Борис, Иван, Владимир, Кирилл, Матвей, Степан, Сергей, Николай, Тамара, Мария, Маргарита.

Какой церковный праздник 15 декабря

В церковном календаре сегодня чтят память пророка Аввакума, который жил в Иудейском крае и за свою благотворительную жизнь получил дар видеть будущее. Именно Аввакум предсказывал порабощение Иерусалима и разрушение храмов.

Народные приметы 15 декабря

  • Если 15 декабря ярко светят звезды — придут морозы;

  • Вокруг месяца видна темная дымка — будут снегопады и вьюги;

  • Какая погода 15 декабря, такой она будет до 30 января;

  • Если слышен крик птиц — скоро придет оттепель;

  • Если окна крепко сковало морозом — весна будет теплой и зеленой;


  • Кот 15 декабря спит весь день — к похолоданию.

Источник: Ракурс


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