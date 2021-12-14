Какой праздник 15 декабря и что нельзя делать

Какой праздник 15 декабря и что нельзя делатьhttps://racurs.ua/n164431-kakoy-prazdnik-15-dekabrya-i-chto-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник чая 15 декабря отмечают в мире, а в Украине — День работников суда. Православная церковь в среду чествует пророка Аввакума.
15 декабря — 349-й день года (350-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 16 дней.
День работников суда — профессиональный праздник отмечают в Украине 15 декабря, согласно указу президента от 2000 года.
Именины 15 декабря
В среду день ангела имени празднуют: Савва, Афанасий, Соломон, Андрей, Борис, Иван, Владимир, Кирилл, Матвей, Степан, Сергей, Николай, Тамара, Мария, Маргарита.
Какой церковный праздник 15 декабря
В церковном календаре сегодня чтят память пророка Аввакума, который жил в Иудейском крае и за свою благотворительную жизнь получил дар видеть будущее. Именно Аввакум предсказывал порабощение Иерусалима и разрушение храмов.
Народные приметы 15 декабря
Если 15 декабря ярко светят звезды — придут морозы;
Вокруг месяца видна темная дымка — будут снегопады и вьюги;
Какая погода 15 декабря, такой она будет до 30 января;
Если слышен крик птиц — скоро придет оттепель;
Если окна крепко сковало морозом — весна будет теплой и зеленой;
Кот 15 декабря спит весь день — к похолоданию.