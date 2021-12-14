Яке свято 15 грудня та що не можна робити

https://racurs.ua/ua/n164431-yake-svyato-15-grudnya-ta-scho-ne-mojna-robyty.html

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Свято чаю 15 грудня відзначають у світі, а в Україні — День працівників суду. Віряни у середу вшановують пророка Авакума.

15 грудня — 349-й день року (350-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 16 днів.

День працівників суду — професійне свято відзначають в Україні 15 грудня, згідно з указом президента від 2000 року.

Іменини 15 грудня

У середу день ангела імені святкують: Сава, Афанасій, Соломон, Андрій, Борис, Іван, Володимир, Кирило, Матвій, Степан, Сергій, Микола, Тамара, Марія, Маргарита.

Яке церковне свято 15 грудня

В церковному календарі сьогодні вшановують пам’ять пророка Авакума, котрий жив у Юдейському краї та за своє добродійне життя отримав дар бачити майбутнє. Саме Авакум пророкував поневолення Єрусалима і руйнування храмів.

Народні прикмети 15 грудня