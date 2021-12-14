Дату нової хвилі COVID-19 назвало РНБО — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n164430-datu-novoyi-hvyli-covid-zahvoruvanosti-sprognozuvalo-rnbo.html

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Нова хвиля захворюваності на коронавірусну інфекцію може накрити Україну у середині лютого 2022 року.

Можна спрогнозувати, що з 15−20 лютого ми матимемо початок наступної хвилі захворюваності, — заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов на брифінгу 14 грудня.

Чиновник також закликав впроваджувати бустерну вакцинацію і починати щеплювати третьою дозою людей похилого віку, задля уникнення нового спалаху ковіду в Україні. Окрім цього, в РНБО заявили про необхідність збільшення рівня вакцинації до 300 тис. щеплень за добу.

Якщо вакцинування у нас буде на рівні 75−80% населення, ми можемо набагато простіше проходити захворюваність, — додав він.

Разом з тим Данілов не очікує поширення штаму «Омікрон» до середини січня 2022 року.

Ми від нього нікуди не втечемо, бо він вже є на наших кордонах… Ми вважаємо, що до 15−20 січня у нас не буде жодних загроз, які повʼязані із захворюваннями. Але йдеться про те, що людям потрібно вакцинуватися, — підсумував секретар РНБО.



Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я прогнозують проблеми з бідністю, голодом, неінфекційними хворобами та змінами клімату після закінчення пандемії COVID-19. Зараз у світі виявлено понад 271 млн випадків інфікування коронавірусом. Понад 5,3 млн осіб померли внаслідок хвороби.