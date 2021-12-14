Дату новой волны COVID-заболеваемости спрогнозировали в СНБО

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Новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может накрыть Украину в середине февраля 2022 года.

Можно спрогнозировать, что с 15−20 февраля у нас будет начало следующей волны заболеваемости, — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на брифинге 14 декабря.

Чиновник также призвал внедрять бустерную вакцинацию и начинать прививать третьей дозой пожилых людей во избежание новой вспышки ковида в Украине. Кроме того, в СНБО заявили о необходимости увеличения уровня вакцинации до 300 тыс. прививок в сутки.

Если вакцинация у нас будет на уровне 75−80% населения, мы можем гораздо проще проходить заболеваемость, — добавил он.

Вместе с тем Данилов не ожидает распространения штамма «Омикрон» до середины января 2022 года.

Мы от него никуда не уйдем, потому что он уже есть на наших границах… Мы считаем, что до 15−20 января у нас не будет никаких угроз, связанных с заболеваниями. Но речь идет о том, что людям нужно вакцинироваться, — подытожил секретарь СНБО.



Напомним, во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют проблемы с бедностью, голодом, неинфекционными болезнями и изменениями климата по окончании пандемии COVID-19. Сейчас в мире выявлено более 271 млн. случаев инфицирования коронавирусом. Более 5,3 млн человек умерли в результате болезни.