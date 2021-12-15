Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n164436-kakoy-shans-odnovremennogo-zarajeniya-omikronom-i-deltoy-rasskazali-v-pfizer.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает распространяться, постепенно мутируя. Штаммы коронавируса «Омикрон» и «Дельта» могут одновременно проникать в клетки организма человека, что потенциально способно привести к появлению новой, еще более опасной разновидности вируса.

Об этом заявил главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Pfizer Пол Бертон, передает Daily Mail.

Сообщается, что научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя вирусами. Оба штамма могут поражать одну и ту же клетку и таким образом мутировать, однако вероятность подобного развития событий оценивается как крайне незначительная.

Отмечается, что за время пандемии коронавируса были выявлены три случая так называемой рекомбинации штаммов, которые не способствовали возникновению новой мутации и не вызывали новую вспышку инфекции — один из таких случаев произошел в Великобритании.

Там была обнаружена разновидность вируса, полученная в результате слияния альфа-штамма со штаммом B.1.177, впервые выявленного в Испании. Всего было зарегистрировано 44 случая заражения мутационным штаммом, но впоследствии этот вариант «растворился сам по себе».

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Омикрон» распространяется по миру — генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус заявил, что новую мутацию обнаружили в 77 странах мира.

Источник: Daily Mail