В Евросоюз примут еще две страны Балкан — журналист

https://racurs.ua/n164435-v-evrosouz-primut-esche-dve-strany-balkan-jurnalist.html

Ракурс

Европейский союз принял решение о вступлении в него двух стран — Албании и Северной Македонии.

Такую информацию сообщил редактор «Радио Свобода» по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

Белый дым! У нас есть выводы о расширении ЕС — в отличие от прошлого года, — написал журналист в Твиттер и обозначил при этом хештегами две страны — Северную Македонию и Албанию.

Белый дым — это отсылка к дымовому сигналу в Ватикане, который сообщает об избрании Папы Римского. На официальных ресурсах ЕС о принятии такого решения пока не сообщалось.

Евпросоюз переговоры о вступлении проводит с несколькими государствами. Процесс расширения иногда называют европейской интеграцией. Однако этот термин используется тогда, когда речь идет об усилении сотрудничества между странами-членами ЕС и когда их правительства постепенно гармонизируют межгосударственное законодательство.

Чтобы присоединиться к Европейскому Союзу, страна-кандидат должна удовлетворять политическим и экономическим условиям, общеизвестным как Копенгагенские критерии (в честь саммита 1993 года в Копенгагене): стабильное демократическое правительство, признающее верховенство права и соответствующих свобод и институтов.

Все члены ЕС, а также Европейский парламент должны прийти к согласию по поводу любого расширения.

Сейчас ЕС предлагает отдаленную перспективу членства Боснии, Сербии, Черногории, Македонии, Албании и Косово в обмен на фундаментальные структурные реформы.

В марте 2020 года Совет ЕС одобрил начало переговоров по вступлению Албании и Северной Македонии в Евросоюз, но осенью Болгария наложила вето на переговоры по вступлению в блок новых стран.

В июне 2021 года президент Европейского парламента Давид Сассоли поддержал вступление Сербии, Северной Македонии, Черногории и Албании в состав Европейского Союза.

В октябре лидеры ЕС приняли декларацию, в которой выразили безоговорочную поддержку европейской перспективе стран Западных Балкан.