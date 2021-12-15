Білий дим! У нас є висновки про розширення ЄС — на відміну від минулого року, — написав журналіст у Твіттер і позначив при цьому гештегами дві країни — Північну Македонію та Албанію.

Білий дим — це відсилка до димового сигналу у Ватикані, який повідомляє про обрання Папи Римського. На офіційних ресурсах ЄС про ухвалення такого рішення наразі не повідомляли.

Євпросоюз переговори про вступ проводить з кількома державами. Процес розширення іноді називають європейською інтеграцією. Однак цей термін використовується тоді, коли мова йде про посилення співпраці між країнами-членами ЄС і також коли їх уряди поступово гармонізують міждержавне законодавство.

Аби приєднатися до Європейського Союзу, країна-кандидат має задовольняти політичним та економічним умовам, загальновідомим як Копенгагенські критерії (на честь саміта 1993 року в Копенгагені): стабільний демократичний уряд, який визнає верховенство права та відповідних свобод і інститутів.

Усі члени ЄС, а також Європейський парламент мають прийти до згоди з приводу будь-якого розширення.

Зараз ЄС пропонує віддалену перспективу членства Боснії, Сербії, Чорногорії, Македонії, Албанії та Косово в обмін на фундаментальні структурні реформи.

У березні 2020 року Рада ЄС схвалила початок переговорів щодо вступу Албанії та Північної Македонії до Євросоюзу, але восени Болгарія наклала вето на переговори щодо вступу до блоку нових країн.

У червні 2021 року президент Європейського парламенту Давид Сассолі підтримав вступ Сербії, Північної Македонії, Чорногорії та Албанії до складу Європейського Союзу.

У жовтні лідери ЄС ухвалили декларацію, в якій висловили беззастережну підтримку європейської перспективи країн Західних Балкан.