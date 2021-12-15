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Ракурс
Коронавірус. Інфо: МОЗ

356 смертей і понад 2 тис. ушпиталених — коронавірус вирує в Україні (ІНФОГРАФІКА)

15 гру 2021, 09:15
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Коронавірус в Україні пішов на спад після осінньої хвилі захворювання, однак інфекція й надалі відправляє українців на лікарняні ліжка.

За минулу добу, 14 грудня, вірус виявили в 8 тис. 109 громадян. До лікарень потрапили 2 тис. 280 інфікованих. Померли від ускладнень, спровокованих хворобою, 356 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Серед хворих 707 дітей і 182 медпрацівники.

Коронавірус у регіонах. Скріншот: Telegram


Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 142 тис. 921 людина. Одну дозу отримали 47 тис. 137 людей, повністю імунізовані — 95 тис. 784 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нова хвиля захворюваності на коронавірусну інфекцію може накрити Україну в середині лютого 2022 року.

Джерело: Ракурс


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