Гогілашвілі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164433-sim-u-gogilashvili-ohoronyaie-alfa-rozsliduvannya-video.html

Ракурс

Олександр Гогілашвілі, екс-заступник міністра внутрішніх справ, був звільнений після скандалу з патрульними поліцейськими.

Водночас журналісти-розслідувачі встановили, що родину Гогілашвілі охороняє «Альфа» Служби безпеки України (СБУ). Про це йдеться в розслідуванні Bihus. Info.

У листопаді до КВЦ «Парковий», коли там тривало засідання фракції «Слуга народу», приїхав броньований автомобіль Chevrolet Suburban. Номерні знаки на автівці вказували на перебування на балансі СБУ.

З автомобіля вийшов чоловік та неповнолітній хлопчик. Джерела журналістів у правоохоронних органах вказали, що чоловік є співробітником «Альфи». Згодом хлопчик сідав уже в сіру автівку Mazda із жінкою. Номерні знаки належать Марії Левченко — дружині Гогілашвілі та секретарці президента Володимира Зеленського.

Журналісти надіслали запит до СБУ стосовно охорони родини Гогілашвілі-Левченко. У відповідь прес-служба СБУ непрямо підтвердила, що родині Гогілашвілі надана охорона.

У відповідь на ваш запит зазначаємо, що інформація, котра стосується осіб, яким за потреби та при наявності відповідних підстав надається охорона, є конфіденційною. Окремо звертаємо вашу увагу на те, що СБУ діє виключно в межах та в спосіб, визначений законодавством України. Це стосується діяльності із забезпечення безпеки охоронюваних осіб та членів їх сімей у тому числі, — заявили в СБУ,

Згідно з законодавством, заступнику міністра та помічниці президента не передбачено захист у вигляді охорони спецслужби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Гогілашвілі використовував охорону з розвідки і бронеавтомобіль посольства США.

Джерело: Bihus. info