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Ракурс
Гогилашвили. Фото: УП

Семью Гогилашвили охраняет «Альфа» — расследование (ВИДЕО)

15 дек 2021, 08:40
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Александр Гогилашвили, экс-замминистра внутренних дел, был уволен после скандала с патрульными полицейскими.

В то же время, журналисты-расследователи установили, что семью Гогилашвили охраняет «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в расследовании Bihus. Info.

В ноябре в КВЦ «Парковый», когда там продолжалось заседание фракции «Слуга народа», приехал бронированный автомобиль Chevrolet Suburban. Номерные знаки на автомобиле указывали на пребывание на балансе СБУ.

Из автомобиля вышел мужчина и несовершеннолетний мальчик. Источники журналистов в правоохранительных органах указали, что мужчина является сотрудником «Альфы». Впоследствии мальчик садился уже в серый автомобиль Mazda с женщиной. Номерные знаки принадлежат Марии Левченко — жене Гогилашвили и секретарю президента Владимира Зеленского.

Журналисты направили запрос в СБУ относительно охраны семьи Гогилашвили-Левченко. В ответ пресс-служба СБУ косвенно подтвердила, что семье Гогилашвили предоставлена охрана.

В ответ на ваш запрос отмечаем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной. Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в рамках, определенных законодательством Украины. Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей в том числе, — заявили в СБУ.

Согласно законодательству, заместителю министра и помощнице президента не предусмотрена защита в виде охраны спецслужбы.


Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Гогилашвили использовал охрану из разведки и бронеавтомобиль посольства США.

Источник: Bihus. info

Источник: Ракурс


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