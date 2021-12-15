Коронавирус. Инфо: Минздрав

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Коронавирус в Украине пошел на убыль после осенней волны заболевания, однако инфекция по-прежнему отправляет украинцев на больничные койки.

За прошедшие сутки, 14 декабря, вирус обнаружили у 8 тыс. 109 граждан. В больницы попали 2 тыс. 280 инфицированных. Умерло от осложнений, спровоцированных болезнью, 356 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Среди больных 707 детей и 182 медработника.

Прививки от коронавируса за прошедшие сутки получили 142 тыс. 921 человек. Одну дозу получили 47 тыс. 137 человек, полностью иммунизированы — 95 тыс. 784 человека.

Напомним, ранее мы сообщали, что новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может накрыть Украину в середине февраля 2022 года.