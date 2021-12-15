Корниенко. Фото: УП

https://racurs.ua/n164445-mojno-smotret-v-doroge-kornienko-vysmeyal-intervu-bogdana.html

Ракурс

Интервью Андрея Богдана, бывшего главы Офиса президента, «можно записать на диск и смотреть где-то в пути», поскольку оно не является политическим.

Такое заявление сделал вице-спикер Рады и экс-глава «Слуги народа» Александр Корниенко в кулуарах Верховной Рады.

Он заявил, что Богдан должен идти в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), если имеет какие-то компрометирующие записи.

Также он подтвердил существование штрафов за неголосование монобольшинства, но добавил, что от них планируют избавиться.

Напомним, ранее мы сообщали, что Андрей Богдан, бывший глава Офиса президента Украины, заявил, что депутаты Верховной Рады из президентской фракции «Слуга народа», кроме официальной заработной платы, получают еще вознаграждение в «конвертах», размер которого зависит от голосований за «нужные» законопроекты.