У 70 разів швидший за "Дельту" - вчені про розмноження «Омікрону» у бронхах

https://racurs.ua/ua/n164487-u-70-raziv-shvydshyy-za-deltu-vcheni-pro-rozmnojennya-omikronu-v-bronhah.html

Ракурс

Вчені з Гонконгу заявили, що штам коронавірусу «Омікрон» у 70 разів швидше за «Дельту» і вихідний штам коронавірусу розмножується в бронхах.

Вчені з Університету Гонконгу опублікували статтю з результатами на сайті навчального закладу.

Такий результат був зафіксований за добу після зараження людини «Омікроном». На думку вчених, це пояснює, чому новий штам передається для людей швидше, ніж його попередники.

Проте ступінь ураження легень при зараженні цим варіантом вірусу у 10 разів нижчий, ніж при зараженні оригінальним штамом. В Університеті Гонконгу вважають, що ці дані збігаються з результатами інших досліджень, проведених у світі, які показали, що, як правило, при зараженні «Омікрон"-штамом хвороба протікає менш тяжко.

Важливо зазначити, що тяжкість захворювання у людей визначається не тільки швидкістю розмноження вірусу, але також імунною відповіддю організму на інфекцію, що може призвести до порушення регуляції імунної системи, тобто до «цитокінового шторму», — наводить університет слова провідного дослідника у проекті професора Майкла Чена.

Зазначається також, що, «передаючись більшій кількості людей, дуже заразний вірус може спричинити тяжчий перебіг хвороби та смерть, навіть якщо сам вірус менш патогенний». Чен зробив висновок, що загроза Омікрон-штаму, «ймовірно, буде дуже значною».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що вакцини від компаній Pfizer і Sinovac не призводять до вироблення достатньої кількості антитіл, щоб захистити від нового штаму коронавірусу COVID-19 «Омікрон». Щоб збільшити захист, потрібні бустерні дози обох вакцин.