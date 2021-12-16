Тимошенко вдарила у барабани - Приймає замовлення на вечірки

https://racurs.ua/ua/n164486-tymoshenko-vdaryla-u-barabany-pryymaie-zamovlennya-na-vechirky-video.html

Ракурс

Юлія Тимошенко, народний депутат й лідер «Батьківщини», після пленарного засідання у Верховній Раді 15 грудня опанувала гру на барабанах.

Відповідне відео вона оприлюднила на власній Фейсбук-сторінці.

На записі можна побачити, як Тимошенко завзято стукає по барабанах і ледь стримує посмішку.

Приймаємо замовлення на новорічні вечірки! Дорого!, — написала нардеп.

Користувачі соцмереж схвально відреагували на відеоролик. Втім, дехто не стримав негативних емоцій й рекомендував політику зайнятися парламентською роботою.

Нагадаємо, Тимошенко час від часу публікує відео у соцмережах, зокрема рецепти приготування деяких страв.