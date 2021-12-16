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Тимошенко вдарила у барабани - Приймає замовлення на вечірки
Тимошенко вдарила у барабани — Приймає замовлення на вечірки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n164486-tymoshenko-vdaryla-u-barabany-pryymaie-zamovlennya-na-vechirky-video.htmlРакурс
Юлія Тимошенко, народний депутат й лідер «Батьківщини», після пленарного засідання у Верховній Раді 15 грудня опанувала гру на барабанах.
Відповідне відео вона оприлюднила на власній Фейсбук-сторінці.
На записі можна побачити, як Тимошенко завзято стукає по барабанах і ледь стримує посмішку.
Приймаємо замовлення на новорічні вечірки! Дорого!, — написала нардеп.
Користувачі соцмереж схвально відреагували на відеоролик. Втім, дехто не стримав негативних емоцій й рекомендував політику зайнятися парламентською роботою.
Нагадаємо, Тимошенко час від часу публікує відео у соцмережах, зокрема рецепти приготування деяких страв.
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