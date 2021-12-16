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Ракурс
Тимошенко вдарила у барабани - Приймає замовлення на вечірки

Тимошенко вдарила у барабани — Приймає замовлення на вечірки (ВІДЕО)

16 гру 2021, 09:32
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Юлія Тимошенко, народний депутат й лідер «Батьківщини», після пленарного засідання у Верховній Раді 15 грудня опанувала гру на барабанах.

Відповідне відео вона оприлюднила на власній Фейсбук-сторінці.

На записі можна побачити, як Тимошенко завзято стукає по барабанах і ледь стримує посмішку.

Приймаємо замовлення на новорічні вечірки! Дорого!, — написала нардеп.


Користувачі соцмереж схвально відреагували на відеоролик. Втім, дехто не стримав негативних емоцій й рекомендував політику зайнятися парламентською роботою.

Нагадаємо, Тимошенко час від часу публікує відео у соцмережах, зокрема рецепти приготування деяких страв.

Джерело: Ракурс


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