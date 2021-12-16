Тимошенко села за барабаны - Принимает заказы на вечеринки

https://racurs.ua/n164486-timoshenko-sela-za-barabany-prinimaet-zakazy-na-vecherinki-video.html

Ракурс

Юлия Тимошенко, народный депутат и лидер «Батькивщины», после пленарного заседания в Верховной Раде 15 декабря овладела игрой на барабанах.

Соответствующее видео она обнародовала на собственной Facebook-странице.

На записи можно увидеть, как Тимошенко упорно стучит по барабанам и сдерживает улыбку.

Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого! — написала нардеп.

Пользователи соцсетей одобрительно отреагировали на видеоролик. Впрочем, некоторые не сдержали негативных эмоций и рекомендовали политику заняться парламентской работой.

Напомним, Тимошенко время от времени публикует видео в соцсетях, в частности, рецепты приготовления некоторых блюд.