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Ракурс
Тимошенко села за барабаны - Принимает заказы на вечеринки

Тимошенко села за барабаны — Принимает заказы на вечеринки (ВИДЕО)

16 дек 2021, 09:32
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Юлия Тимошенко, народный депутат и лидер «Батькивщины», после пленарного заседания в Верховной Раде 15 декабря овладела игрой на барабанах.

Соответствующее видео она обнародовала на собственной Facebook-странице.

На записи можно увидеть, как Тимошенко упорно стучит по барабанам и сдерживает улыбку.

Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого! — написала нардеп.


Пользователи соцсетей одобрительно отреагировали на видеоролик. Впрочем, некоторые не сдержали негативных эмоций и рекомендовали политику заняться парламентской работой.

Напомним, Тимошенко время от времени публикует видео в соцсетях, в частности, рецепты приготовления некоторых блюд.

Источник: Ракурс


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