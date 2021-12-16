Евросоюз признал евроустремления Украины, Грузии и Молдовы, но умолчал о членстве

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Лидеры ЕС признали европейские устремления Украины, Грузии и Молдовы, следует из соответствующей декларации, принятой на саммите Восточного партнерства в Брюсселе 15 декабря.

Лидеры Евросоюза приняли общую декларацию, в которой подтвердили право Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.

В мае о своей приверженности интеграции с Европейским союзом заявили три страны-участника Восточного партнерства — Украина, Грузия и Молдова, подписав в Киеве Меморандум о создании «ассоциированного трио».

В этом контексте мы признаем европейские устремления и европейский выбор заинтересованных партнеров, как говорится в соглашениях об ассоциации, — следует из текста совместной декларации «Восстановление, устойчивость и реформы».

Отмечается, что ЕС и все заинтересованные партнеры изучат варианты расширения отраслевого сотрудничества «включая, но не ограничиваясь областями зеленого и цифрового перехода, связи, энергетической безопасности, правосудия и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения».

При этом в ЕС отмечают «важность принципа инклюзивности, обеспечивающего равный доступ к возможностям и ресурсам для всех заинтересованных партнеров». Каждая страна может сама выбирать уровень амбиций и целей, к которым он стремится в своих отношениях с Евросоюзом.

Также в декларации кратко упоминается об агрессивных действиях РФ, но конкретные планы или тезисы в этом смысле не уточняются.

Мы остаемся глубоко озабоченными продолжением дестабилизации и нарушениями принципов международного права во многих частях региона Восточного партнерства, что представляет угрозу миру, безопасности и стабильности, — говорится в документе.

Зеленский просит поддержки

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский во время визита на саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе встретился с премьерами Австрии, Бельгии и Испании и на этих встречах просил поддержать будущее вступление Украины в ЕС.

Об этом сообщили в Офисе президента. На встрече с премьером Бельгии Александром де Кроо Зеленский говорил о ситуации с безопасностью на востоке Украины и в оккупированном Крыму.

Просьбу официально поддержать будущее членство Украины в ЕС президент поднял также в разговоре с канцлером Австрии Карлом Негаммером. Также обсуждали ситуацию с безопасностью и экономическое сотрудничество.

Напомним также, что 15 декабря Зеленский встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трио договорилось продолжить работу в «нормандском формате» и обеспечить исполнение решений, принятых в Париже 9 декабря 2019 года.